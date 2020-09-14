Известный лоукост авиаперевозчик Wizz Air отменил несколько десятков маршрутов из Украины на зимний период.

Как сообщает Lowcostavia, 12 авиарейсов не будут летать из Украины до конца марта 2021 года, а еще 14 рейсов отменены до конца октября 2020 года.

Отмена рейсов коснулась всех украинских городов.

До конца марта 2021 года отменены:

Киев — Афины

Киев — Салоники

Киев — Нюрнберг

Львов — Ларнака

Львов — Будапешт

Харьков — Катовице

Харьков — Будапешт

Запорожье — Вильнюс

Запорожье — Дортмунд

Запорожье — Будапешт

Одесса — Берлин (отменен с 23 октября)

Одесса — Будапешт (с 24 октября).

До конца октября 2020 года отменены рейсы:

Киев — Ларнака (до 26 октября)

Киев — Катовице (отменен с 18 сентября до 26 октября)

Львов — Вильнюс (до 22 октября)

Львов — Катовице (до 26 октября)

Харьков — Дортмунд (с 25 сентября до 26 октября)

Харьков — Краков (с 25 сентября до 27 октября)

Одесса — Абу-Даби (старт с 25 октября)

Одесса — Вроцлав (до 26 октября)

Одесса — Гданьск (до 26 октября)

Одесса — Катовице (до 26 октября)

Одесса — Братислава (до 26 октября)

Запорожье — Вроцлав (до 27 октября)

Запорожье — Гданьск (до 27 октября)

Запорожье — Краков (до 27 октября).

Как мы уже рассказывали ранее, министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в «зеленой зоне».

А также, власти Украины в очередной раз изменили правила въезда иностранных граждан на территорию Украины.