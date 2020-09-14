Известный лоукост авиаперевозчик Wizz Air отменил несколько десятков маршрутов из Украины на зимний период.
Как сообщает Lowcostavia, 12 авиарейсов не будут летать из Украины до конца марта 2021 года, а еще 14 рейсов отменены до конца октября 2020 года.
Отмена рейсов коснулась всех украинских городов.
До конца марта 2021 года отменены:
- Киев — Афины
- Киев — Салоники
- Киев — Нюрнберг
- Львов — Ларнака
- Львов — Будапешт
- Харьков — Катовице
- Харьков — Будапешт
- Запорожье — Вильнюс
- Запорожье — Дортмунд
- Запорожье — Будапешт
- Одесса — Берлин (отменен с 23 октября)
- Одесса — Будапешт (с 24 октября).
До конца октября 2020 года отменены рейсы:
- Киев — Ларнака (до 26 октября)
- Киев — Катовице (отменен с 18 сентября до 26 октября)
- Львов — Вильнюс (до 22 октября)
- Львов — Катовице (до 26 октября)
- Харьков — Дортмунд (с 25 сентября до 26 октября)
- Харьков — Краков (с 25 сентября до 27 октября)
- Одесса — Абу-Даби (старт с 25 октября)
- Одесса — Вроцлав (до 26 октября)
- Одесса — Гданьск (до 26 октября)
- Одесса — Катовице (до 26 октября)
- Одесса — Братислава (до 26 октября)
- Запорожье — Вроцлав (до 27 октября)
- Запорожье — Гданьск (до 27 октября)
- Запорожье — Краков (до 27 октября).
Как мы уже рассказывали ранее, министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в «зеленой зоне».
А также, власти Украины в очередной раз изменили правила въезда иностранных граждан на территорию Украины.