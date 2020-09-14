В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 14 сентября.

Украинцев ждет теплый и безоблачный день.

Температура воздуха в среднем 23-27 градусов, на юге до 30. Осадков не ожидается.

«14 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Народный синоптик Леонид Горбань считает,что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

А вот народный синоптик Владимир Деркач говорит, что осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.

Также сообщалось, что магнитные бури в ближайшие три дня не прогнозируются, ситуация ухудшится к концу месяца. Физики отмечают, что 25-26 сентября ожидаются магнитные возмущения, которые будут предвещать магнитную бурю — 27 сентября.