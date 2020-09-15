По состоянию на 15 сентября, в Украине 20 регионов не могут ослабить карантин.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

Превышены показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В столице при этом показатель заболеваемости превышен более чем в 3,5 раза — 140,6 при норме в 40.

Готовы к ослаблению карантина Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Как известно, чтобы ослабить карантин, регионы должны соответствовать следующим требованиям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости — 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

уровень загруженности коек на протяжении 5 дней подряд не должен превышать 50%.

Как сообщалось ранее, коронавирусная инфекция (COVID-19) провоцирует образование тромбов, что может стать причиной быстрой гибели человека.

В Украине по состоянию на 15 сентября зафиксированы 2905 новых случаев COVID-19. Сразу в трех регионах диагностировали свыше 300 случаев за сутки.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от COVID-19 (осложнений им вызванных) в октябре-ноябре 2020 года.

Из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 в Украине 14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.