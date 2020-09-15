Проведение в октябре выборов на подконтрольных территориях Донбасса, где они ранее были отменены — невозможно.

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко.

«Первые выборы можно проводить два раза в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обратиться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу безопасности на этих территориях. Как только будут необходимые условия — выборы будут назначены», — сказал он.

На сегодняшний день, в судебном порядке остановить избирательный процесс уже невозможно. Остановка избирательного процесса возможна только в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения.

Как сообщалось ранее, в начале августа ЦИК Украины отменил выборы на подконтрольных территориях Донбасса.

Речь идет о десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Позже это решение было обжаловано в судебном порядке.

Как мы уже рассказывали ранее, разработаны рекомендации по проведению местных выборов в условиях COVID-19 Центральной избирательной комиссии Украины совместно с Министерством здравоохранения.

Тем временем эксперты считают, что проведение местных выборов на Донбассе в ближайшие два года выыглядит практически невозможным.