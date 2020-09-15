Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района Киева, округ №17.

Должность: Заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья:

Родилась 18 апреля 1963 года в г. Желтые Воды Днепропетровской области.

Не замужем.

Скандалы:

Не указывает в декларациях свою принадлежность к туристическому агентству «КийТур», 50% которого она владеет.

Декларация:

В 2018 году Лариса Дегтярева задекларировала 1,3 миллиона грн наличными. Общий доход от предпринимательской деятельности составил 562 тысячи грн.

Из недвижимого имущества ей принадлежат три квартиры и одно машиноместо в Киеве, земельный участок в Сулимовке Киевской области.

У депутата есть два автомобиля: Citroen С-Elysee и BMW Х1.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Архитектора Вербицкого, 16 (044) 223-06-60

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/dehtyarovalarysa

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/dep.backoffice

Отчет депутата за 2018 год