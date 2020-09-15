Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района Киева, округ №17.
Должность: Заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Депутатская фракция «Солідарність».
Биография, семья:
Родилась 18 апреля 1963 года в г. Желтые Воды Днепропетровской области.
Не замужем.
Скандалы:
Не указывает в декларациях свою принадлежность к туристическому агентству «КийТур», 50% которого она владеет.
Декларация:
В 2018 году Лариса Дегтярева задекларировала 1,3 миллиона грн наличными. Общий доход от предпринимательской деятельности составил 562 тысячи грн.
Из недвижимого имущества ей принадлежат три квартиры и одно машиноместо в Киеве, земельный участок в Сулимовке Киевской области.
У депутата есть два автомобиля: Citroen С-Elysee и BMW Х1.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Архитектора Вербицкого, 16 (044) 223-06-60
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/dehtyarovalarysa
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/dep.backoffice