Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии на сумму 36,6 млрд грн — это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).

Об этом говорится в проекте госбюджета, который обнародовали на сайте Верховной рады.

Как пишет РБК-Украина, расходы предусмотрены по статье «выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме».

С января 2021 года в Украине увеличат зарплаты всем работникам, чьи выплаты зависят от Единой тарифной сетки, в том числе это будут учителя.

Пенсии в Украине в 2021 году повысят нескольким категориям пенсионеров.