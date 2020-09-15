Хасиды могут попытатся попасть на территорию Украины не только через пункт пропуска «Новые Яриловичи» возле государственной границы с Беларусью, где группа хасидов пытается прорваться в Умань.

Такое заявление сделал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Так, вечером 15 сентября, на территории Беларуси у границ с Украиной находится примерно 700 хасидов, которых не пропускают на территорию нашей страны.

«Государственная пограничная служба имеет достаточное количество сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, не допустить нарушения режима пунктов пропуска», – подчеркнул он.

На данный момент у границцыы пограничники действуют совместно с представителями других правоохранительных структур – Нацгвардией и Нацполицией.

В Госпогранслужбе добавили, что для обеспечения паломников-хасидов водой и пищей привлечены волонтерские организации.

Ведомство поддерживает контакт с белорусской стороной, а также, разъясняют ограничения, которые действуют в Украине относительно пересечения границы иностранными гражданами.

Как мы уже рассказывали ранее, в Умани хасидам начали отказывать в обслуживании в магазинах в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем, международный комитет Красного Креста развернул пункты помощи хасидам в нейтральной полосе между Украиной и Беларусью.