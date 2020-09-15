Украина усилила границу с Беларусью из-за массового приезда иностранцев (хасидов), которые пытаются попасть в нашу страну, игнорируя запрет, который действует до 28 сентября.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Напряженная ситуация наблюдается в пункте пропуска «Новые Яриловичи», через который хасиды пытаются добраться в Умань.

«14 сентября после обеда на этом направлении начали прибывать значительные группы иностранцев, которые стремились попасть в нашу страну, несмотря на ограничения, действующие по решению правительства до 28 сентября. Иностранные граждане после предоставления им всех необходимых разъяснений со стороны украинских пограничников продолжали находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропусков», — отмечают пограничники.

Из-за того, что хасиды, фактически перекрыли проезжую часть, пограничники ограничили пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска «Новые Яриловичи».

Накануне брацлавские хасиды устроили погром у могилы раввина Нахмана в Умани, разломав ограждения, которые установили в условиях пандемии COVID-19 с целью соблюдения социальной дистанции.