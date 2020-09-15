Мэр Харькова Геннадий Кернес, который болеет COVID-19, заявил, что на его планы участвовать в выборах болезнь никак не повлияла.

В своем обращении в Facebook Кернес поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье.

«Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку», – отметил мэр Харькова.

Также он подчеркнул, что все его планы остаются в силе (видимо, речь о выборах).

Ранее директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сообщал, что Геннадий Кернес находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Накануне ряд СМИ сообщил, что Кернес впал в кому.