Мэр Харькова Геннадий Кернес, который болеет COVID-19, заявил, что на его планы участвовать в выборах болезнь никак не повлияла.
В своем обращении в Facebook Кернес поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье.
«Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку», – отметил мэр Харькова.
Также он подчеркнул, что все его планы остаются в силе (видимо, речь о выборах).
Ранее директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сообщал, что Геннадий Кернес находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
Накануне ряд СМИ сообщил, что Кернес впал в кому.