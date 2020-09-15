Миссия Международного валютного фонда приостановила свои визиты в Украину.

Подробности рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает ЭП.

Так, в настоящее время эксперты МВФ изучают работу украинских антикоррупционных органов, а также дело Суркисов и ПриватБанка, и использование средств из COVID-фонда.

«Если говорить о структурных маяках, то они почти выполнены. Миссия должна была приехать в августе. По разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине», – считает Марченко.

Также министр подчеркнул, что утверждение государственного бюджета Украины на 2021 год не является обязательным условием фонда.

«Вопросы, которые их интересуют, в порядке приоритетности. №1 – ситуация вокруг ПриватБанка и Суркисов. №2 – ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 – зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. №4 – САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по фонду», – подытожил глава Минфина.

Как мы уже рассказывали ранее, на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году планируют направить 1 266 795,2 млн грн — на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 млн грн).

В то же время, прожиточный минимум может вырасти на 204 гривны до конца 2021года, и составит 2 393 гривны.