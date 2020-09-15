На Донбассе в зоне проведения ООС произошло чрезвычайное происшествие — подорвался воин ВСУ.

Как сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток», ЧП произошло сегодня, 15 сентября.

Взрыв случился неподалеку населенного пункта Водяное, на Приазовье, в ходе выполнения инженерных работ. Боец ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил ранения средней степени тяжести.

«Бойцу оперативно оказана первая медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», — сообщает «Восток».

Напомним, 14 сентября на Донбассе были зафиксированы три нарушения всеобъемлющего перемирия. К счастью, украинские защитники не пострадали.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики обвинили Украину в нарушении обязательств в предыдущих обменах. У боевиков заявляют, что часть освобожденных людей не прошли процессуальную очистку и преследуются.

Также стало известно, что замораживать конфликт на Донбассе по примеру Приднестровья в Молдове не будут, поскольку местные жители взбунтуются.