На обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году планируют направить 1 266 795,2 млн грн — на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 млн грн).

Об этом говорится в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Верховной рады.

Напомним, в документе говорится, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн — на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн — на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн). Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0 млрд грн). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн. Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 4,6%, инфляция — 7,3%, безработица — 9,2%.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов представило проект государственного бюджета на 2021 год. Среди ключевых приоритетов проекта госбюджета:

повышение минимальной заработной платы;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-19;

вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+);

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги);

удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

развитие культуры;

поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

состоятельные регионы.

Также сообщалось о том, что Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии на сумму 36,6 млрд грн — это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).