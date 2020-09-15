Затяжное падение курса гривны вызвано тем фактом, что бизнес заключает сделки с поставками валюты наперед.

Такое заявление сделал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

«В последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, прежде всего на условиях «форвард», что может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине», — пояснил он.

В то же время, ослабление гривны якобы положительно скажется на поступлениях в госбюджет от таможенных сборов в иностранной валюте.

А также оно модет поспособствовать сбалансированию макроэкономических показателей.

«Национальный банк пока воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако осуществляет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке», — добавил Данилишин.

Напомним, в проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год курс доллара заложен на уровне 29,1 гривны.

А также мы сообщали, что прожиточный минимум может вырасти на 204 гривны до конца 2021 года, и составит 2 393 гривны.