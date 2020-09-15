Новая встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» может пройти уже в ближайшие две недели.

Подробности о предстоящей встрече рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Поэтому будет встреча, я знаю, что в течение … ну не могу обещать, но мне кажется в течение 10 дней должна быть, верю в это, или надеемся, не знаю, как сказать. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров «нормандской четверки», — сказал Зеленский.

По итогам встречи советников будут определяться сроки очередного саммита глав Украины, России, Германии и Франции.

На сегодняшний день, все лидеры четырех стран подтверждают готовность к встрече.

Напомним, 11 сентября в Берлине прошли переговоры политических советников «нормандской четверки».

Как мы уже рассказывали ранее, президент России Владимир Путин утверждает, что Украина игнорирует полное соблюдение условий «минских соглашений».

Тем временем, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил «обойти» минские договоренности.