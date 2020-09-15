Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, может повторить судьбу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, и сбежать в Россию.

Такое мнение выразил известный белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько, передает Обозреватель.

«Лукашенко как пенсионер может всплыть где-нибудь в Краснодаре», – считает он.

Так, Лебедько обратил внимание на несколько важных моментов, в контексте встречи Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 14 сентября в Сочи.

К примеру, в аэропорту Адлера Лукашенко встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а не Владимир Путин.

«Уровень тех, кто встречал Лукашенко в аэропорту – это тоже акцент на том, в каком положении сейчас Александр Лукашенко. Он ехал в Сочи не в положении человека, который контролировал ситуацию», – уверен оппозиционер.

Тем временем, протесты в Беларуси 13 сентября уже дошли до «элитного поселка имени Александра Лукашенко, где проживают его министры, бывшие и настоящие».

«И оказалось, что не хватает омоновцев, не хватает спецподразделений. Их сегодня хватает только лишь для того чтобы обеспечить безопасность многочисленных резиденций самого Александра Лукашенко», – констатировал оппозиционер.

Как мы уже рассказывали ранее, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину «вернуть» белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Тем временем, Украина готова пропускать на свою территорию белорусов, несмотря на закрытие границы для иностранцев с 29 августа.