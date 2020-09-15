Вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района в результате разгерметизации взорвался газопровод. После этого никто не перекрывал газ около двух часов, перекладывая ответственность за это решение.

Об этом пишет «Стран» со ссылкой на местного жителя Сергея Цюпа. Его дом расположен всего в 300 метрах от места взрыва.

По его словам, ночью был слышен очень громкий звук, звук взрыва, а после этого началось «землетрясение», которое продолжалось более двух часов.

Сергей говорит, что запаха газа он не чувствовал, но при этом сразу понял, что взорвался именно он, так как проживает в Чабанах всю жизнь и знает, что в месте, где произошел взрыв, лежит газовая труба.

«Самое страшное было после взрыва. Началась капитальная вибрация, все двери в доме двигались в разные стороны. На втором этаже потрескались стены. Схватили с женой все, что было, оделись на босую ногу и выбежали на улицу. Я еще успел написать пост в Facebook, чтобы соседи эвакуировались, а то они все вышли на улицу и стояли курили сигареты», – рассказывает очевидец.

Происшествие мужчина связывает с тем, что труба, по которой протекает газ, устарела:

«Трубе уже более 60 лет. Уже пришло ее время».

Сергей также возмущен тем, что спасатели приехали очень поздно: в газовой службе трубку не брали, по единому номеру экстренной службы трубку не брали, ответили только в полиции.

«С момента моего первого звонка до момента перекрытия газа прошло почти два часа, это нонсенс. Никто не мог взять на себя ответственность перекрыть газ», — сказал мужчина.

Напомним, в Житомирской области 31 августа произошло серьезное происшествие — на железнодорожном пути произошел взрыв.

В оккупированном Крыму в Керчи в многоэтажном доме в квартире произошел взрыв газа.