Российские оккупанты решили усилить контроль за боевиками на Донбассе и создают единую базу биометрических данных террористов.

Подробности сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как выяснила украинская разведка, с 12 сентября с.г. в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжается работа комиссии штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ по проверке вопросов боевой и мобилизационной готовности, укомплектованности личным составом.

Тем временем служащие «министерств внутренних дел» российских оккупационных администраций под кураторством ФСБ РФ ведут подготовку по созданию единой базы биометрических данных (дактилоскопического учета) боевиков.

Так, дактилоскопированию подлежит весь личный состав соединений и частей оккупантов, за исключением кадровых военнослужащих ВС РФ, которых отправили на временно оккупированную территорию Донбасса в зону ООС.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе в зоне проведения ООС произошло чрезвычайное происшествие — подорвался воин ВСУ.

Тем временем, заявили, что замораживать конфликт на Донбассе по примеру Приднестровья в Молдове не будут, поскольку местные жители взбунтуются.