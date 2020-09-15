В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла беременная женщина.

Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, на беременную, которая везла в коляске ребенка, наехало авто.

Женщина успела оттолкнуть коляску и спасти жизнь ребенку, а сама получила травмы, несовместимые с жизнью. При этом, младенца в утробе матери удалось спасти.

Как выяснилось, водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения и сел за руль без документов на автомобиль. После совершения наезда, он попытался скрыться с места происшествия.

Приговором Пятихатского районного суда 52-летний водитель автомобился признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Он приговорен к 8 годам лишения свободы.

Как мы уже рассказывали ранее, пять человек погибли, 20 пострадали в ДТП, которое произошло в ночь на 11 сентября на автодороге Киев — Харьков — Должанский. На 47-м километре автодороги М-03 столкнулись 4 автомобиля.

А также, курсантки, которых сбил майор медицинской службы Владимир Холодный, находясь в алкогольном опьянении, отказались от компенсации.