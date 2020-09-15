В результате разгерметизации газопровода вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района никто не пострадал. Спасатели продолжают работать над ликвидацией прорыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 утра к работам по ликвидации последствий привлечены 6 человек и 4 единицы техники Боярского управления магистральных газопроводов. Всего к работам привлекались 57 человек и 18 единиц техники.

Напомним, в Житомирской области 31 августа произошло серьезное происшествие — на железнодорожном пути произошел взрыв.

В оккупированном Крыму в Керчи в многоэтажном доме в квартире произошел взрыв газа.