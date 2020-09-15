Зарплата учителей в Украине вырастет на 5,8% уже с сентября, а в 2021 году – еще на 30%.

Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире телеканала «1+1».

Шкарлет также опроверг сообщения о снятии доплат и надбавок учителям:

«Сохранили их все. Но за счет изменения первого тарифного разряда, за счет увеличения расходов на оплату труда, за счет увеличения субвенции почти на 33 миллиарда гривен образовательный бюджет будет увеличен в следующем году».

Он также сообщил, что в новой образовательной программе по противодействию коронавирусу также заложен 1 млрд грн на следующий бюджетный год для закупки оборудования для рабочих мест для дистанционного обучения.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов представило проект государственного бюджета на 2021 год. Среди ключевых приоритетов проекта госбюджета: повышение минимальной заработной платы, медицина, COVID-19, помощь пенсионерам, строительство дорог, поддержка культуры и спорта.

Также сообщалось о том, что Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии на сумму 36,6 млрд грн — это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).