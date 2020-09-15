Apple 15 сентября проведет презентацию новых продуктов. Каких именно, компания никогда не говорит — это тайна.

Однако ранее в сети уже появлялся перечень сентябрьских новинок. Фанатов ждет разочарование — никаких iPhone 12.

Сегодня, по слухам, представят: Apple Watch Series 6, бюджетные умные часы Apple (Watch SE), iPad Air 4 и недорогой iPad 8. Будут ли представлены накладные беспроводные наушники AirPods Studio и приложение для поиска потерянных вещей AirTags, неизвестно.

Снова-таки, по слухам, премьера iPhone 12 состоится в октябре.

Стало известно о ключевых особенностях нового iPhone12 — видео