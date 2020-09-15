Прожиточный минимум может вырасти на 204 гривны до конца 2021года,и составит 2 393 гривны.

Это заложено в проекте государственного бюджета Украин на следующий год.

Так, согласно проекту бюджета-2021, предлагается установить прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо:

до 1 июля останется в размере 2 189 гривен,

с 1 июля он повысится до 2 294 гривны,

с 1 декабря — до 2 393 гривны.

Размер прожиточного минимума для детей до 6 лет:

до 1 июля останется 1 921 грн,

с 1 июля он повысится до 2 013 грн,

с 1 декабря – до 2 100 грн.

Для детей и подростков от 6 до 18 лет:

до 1 июля останется 2 395 грн,

с 1 июля повысится до 2 510 грн,

с 1 декабря — до 2 618 грн.

Для лиц, утративших дееспособность:

до 1 июля останется 1 769 грн,

с 1 июля повысится до 1 854 грн,

с 1 декабря — до 1 934 грн.

Для трудоспособных граждан:

до 1 июля останется 2 270 грн,

с 1 июля повысится до 2 379 грн,

с 1 декабря — 2 481 грн.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии на сумму 36,6 млрд грн — это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).

А также, в проекте госбюджета Украины на 2021 год курс доллара заложен на уровне 29,1 гривны.