Украинским банкам и кредитным союзам запретят взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей по потребительским кредитам в размере, который превышает сумму кредита.
Как передает Лига, соответствующий законопроект №1109 был принят Верховной Радой.
Действие этого закона будет распространятся на мелкие кредиты, которые не превышают размер минимальной зарплаты (на сегодня – 5000 грн) со сроком оплаты не менее одного месяца.
Одновременное применение штрафа и пени за нарушение заемщиком обязательства по кредитному договору будетзапрещено.
А также, максимальная сумма взыскания будет ограничена двойным размером кредита.
Соответственно, когжа размер займа составляет одну минимальную зарплату 5000 грн — максимальная сумма платежей не сможет превышать 10 тысяч грн.
Как мы уже рассказывали ранее, Украина в 2020 году будет брать новые кредиты, потому что без них не сможет погасить и обслуживать уже взятые долги.
Тем временем, банки Украины определили новые процентные ставки для населения в августе 2020 года.