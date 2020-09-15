Украинским банкам и кредитным союзам запретят взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей по потребительским кредитам в размере, который превышает сумму кредита.

Как передает Лига, соответствующий законопроект №1109 был принят Верховной Радой.

Действие этого закона будет распространятся на мелкие кредиты, которые не превышают размер минимальной зарплаты (на сегодня – 5000 грн) со сроком оплаты не менее одного месяца.

Одновременное применение штрафа и пени за нарушение заемщиком обязательства по кредитному договору будетзапрещено.

А также, максимальная сумма взыскания будет ограничена двойным размером кредита.

Соответственно, когжа размер займа составляет одну минимальную зарплату 5000 грн — максимальная сумма платежей не сможет превышать 10 тысяч грн.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина в 2020 году будет брать новые кредиты, потому что без них не сможет погасить и обслуживать уже взятые долги.

Тем временем, банки Украины определили новые процентные ставки для населения в августе 2020 года.