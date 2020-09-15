Российская Федерация занижает показатели смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в несколько раз.

Подробности сообщает Reuters. Так, избыточная смертность в государственной статистике России с мая по июль 2020 года, более чем в три раза превысила официальные данные о смертности от COVID-19.

Это заставляет сомневаться в правильности и честности подсчета смертей от коронавируса в стране.

Согласно мировой статистике, Россия занимает четвертое место по количеству случаев коронавируса, однако при этом показатели смертности относительно низкие.

При этом России утверждают, что причина смерти определяется более точно, чем в других странах. У умерших от COVID-19 причина смерти якобы заключается в других заболеваниях, которыми человек уже болел ранее.

Однако данные Росстата за 4 сентября говорят о том, что на пике вспышки пандемии в мае-июле было зафиксировано 50,8 тысяч избыточных смертей. Это более чем в три раза превышает официальные данные, по которым от нового вируса в это время умерли 15,9 тысячи человек.

Демограф Алексей Ракша, сотрудник Росстате до лета 2020 года, заявил, что скачок смертности иллюстрирует реальную смертность от COVID-19, в то время как власти сообщают лишь о части этих смертей.

Он утверждает, что смертность в России не отличается от мировой. Если факт занижения смертности от коронавируса будет подтвержден, Россия переместится по этому показателю с двенадцатого на пятое место в мире.

Как мы уже рассказывали ранее, мэр Харькова Геннадий Кернес, который болеет COVID-19, заявил, что на его планы участвовать в выборах болезнь никак не повлияла.

Тем временем, по состоянию на 15 сентября, в Украине 20 регионов не могут ослабить карантин.