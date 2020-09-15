Следствие рассматривает 4 версии нападения на бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Роман Сущенко.

По его словам, это: несчастный случай, хулигантство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Он также сообщил, что 14 сентября был на допросе полиции в этом деле:

«Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количества, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия».

По его мнению, версия несчастного случая маловероятна.

«Следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания», — добавил Сущенко.

Сьогодні запросили до слідчого відділу поліції дати свідчення у справі нанесення/отримання тяжких тілесних ушкодждень… Gepostet von Роман Сущенко am Montag, 14. September 2020

Напомним, народный депутат Ирина Геращенко на прошлой неделе сообщала, что Владимир Балух в тяжелом состоянии. У пострадавшего возникли проблемы с самостоятельным дыханием, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.