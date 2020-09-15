Коронавирусная инфекция (COVID-19) провоцирует образование тромбов, что может стать причиной быстрой гибели человека.

Об этом заявил ZAXID.NET заведующий первым хирургическим отделением львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Игнат Герич.

По его словам, в больницу сейчас поступает все больше пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции, которые требуют немедленного хирургического вмешательства, спасти удается не всех.

«Мы диагностируем венозные тромбозы, которые образуются в глубоких и поверхностных венах нижних конечностей, а также мезентериальный тромбоз, когда тромб попадает в просвет сосудов тонкой кишки и приводит к нарушению кровоснабжения. Большинство таких пациентов переболели СOVID-19 или коронавирусная инфекция у них сопутствующее заболевание и образования тромбов возникает как осложнение», — отметил Герич.

Он также отметил, что многие обращаются за медицинской помощью, когда из-за отсутствия кровоснабжения уже начинается некроз. Врач добавил, что при первых тревожных симптомах следует сразу обращаться к врачу-хирургу. Если на ноге внезапно появился отек и боли при этом нет — это может быть тромбоз глубоких вен.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 15 сентября зафиксированы 2905 новых случаев COVID-19. Сразу в трех регионах диагностировали свыше 300 случаев за сутки.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от COVID-19 (осложнений им вызванных) в октябре-ноябре 2020 года.