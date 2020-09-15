Украина полностью готова к массовому производству вакцины от COVID-19, после ее появления и клинических испытаний.

Подробности массового производства вакцины обсуждались в ходе встречи глав Австрии и Украины Александра Ван дер Белена и Владимира Зеленского.

Президенты подчеркнули важность координации международных усилий в рамках медицинской и социальной защиты граждан.

«Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году», – сказал Зеленский.

В конце августа Владимир Зеленский подтвердил, что Украина записана во все возможные очереди на получение вакцины от COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, в ВОЗ считают, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 не сможет остановить пандемию.

А Украина не может заниматься разработкой собственной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, потому что в стране не хватает ученых.