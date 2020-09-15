Украина не признала результаты президентских выборов в Беларуси, поскольку не считает их такими, которые отражают реальное волеизъявление белорусских граждан.

За заявление по Беларуси проголосовали 228 нардепов.

В заявлении Верховной Рады указано, что выборы в Беларуси прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

«Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключения, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках», – говорится в документе.

Также в Раде считают недопустимым нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси.

«Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реальное волеизъявление белорусских граждан. Мы осуждаем применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси», – указано в заявлении.

Также нардепы поддержали введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов президента в Беларуси и применение насилия против протестующих.

Как мы уже рассказывали ранее, российская военная агрессия со стороны Беларуси не исключена, хоть и менее вероятна, чем агрессия с территории Донбасса.

А также, Владимир Путин считает, что у оппозиционных сил в Беларуси не получится сместить Александра Лукашенко, который занимал пост президента страны пять сроков подряд.