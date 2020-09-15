В США началась презентация новинок компании Apple.

Компания сегодня представит миру новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6 и планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

На данный момент все еще неизвестно, будут ли презентованы новые iPhone 12, так как в связи с пандемией коронавируса COVID-19 Apple была вынуждена ранее отложить презентацию своих новых смартфонов.

В ходе презентации, которая началась в 20.00 по киевскому времени, Apple уже представила общественности первый фитнес-сервис для Apple Watch – Fitness+.

Также стало известно следующее:

В коробке с Apple Watch больше не будет USB-зарядки.

Новые Apple Watch будут доступны к заказу уже, продажи начнутся уже в пятницу, 18 сентября.

Показали внешний вид новых часов Apple Watch Series 6. Они будет стоить 399 долларов. Стоимость Series 3 останется 199 долларов. SE – 279 долларов.

Также Apple показала множество разных циферблатов: с тахиметром, вдохновленный часами гонщиков, с нарисованными лицами или мемодзи.

Как мы уже рассказыывали ранее, новый iPhone12 получит экран повышенной четкости, а также камеру с лидаром для работы с AR-средой.

А также, в Apple объявили о переносе выпуска новых iPhone. Пока что в компании говорят о переносе на несколько недель, но западные СМИ считают, что ждать новых «яблок» в сентябре уже не стоит.