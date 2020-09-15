Украина назвала единственное условие возобновления поставок пресной воды в оккупированный Крым.

Это произойдет только после полной деоккупации полуострова, заявляют в МИДе Украины.

Таким образом, Украина отреагировала на жалобу в ООН совета по правам человека при президенте РФ относительно ситуации с обеспечением пресной водой жителей Крыма.

«Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны, чтобы «назначить виновного» за расходы, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за что платят российские налогоплательщики», – указано в заявлении.

В настоящее время под предлогом «гуманитарной потребности» российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса.

«Очевиден и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова – стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением. Их цель – заселение украинских территорий гражданами РФ, которые лояльны к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществление закрепления незаконной оккупации», – отметили в МИД.

Что касается обеспечения водой населения Крыма, то согласно Конвенциии о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, это относится к обязанностям государства-оккупанта – Российской Федерации, заявили дипломаты.

Напомним, ранее, Сергей Аксенов, так называемый «глава» аннексированного Крыма считает, что Украину необходимо уголовно преследовать за отказ подавать воду на полуостров.

Тем временем, ситуация с водой в Крыму ухудшается с каждым днем, в связи с Центральная аэрологическая обсерватория полуострова решила вызывать осадки при помощи самолета и серебра.