В Украине зафиксированы 2905 новых случаев COVID-19. Сразу в трех регионах диагностировали свыше 300 случаев за сутки.
Всего, по данным Министерства здравоохранения, в Украине уже 159 702 случаев заболевания с начала пандемии.
Выздоровели пока только 70 810 человек (+1267 за прошедшие сутки).
Умерли от COVID-19 — 3264 человек (+53 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика на 15 сентября
Винницкая обл — 4887 (+43)
Волынская обл — 6428 (+75)
Днепропетровская обл — 3430 (+88)
Донецкая обл — 2154 (+53)
Житомирская обл — 4470 (+80)
Закарпатская обл — 8756 (+81)
Запорожская обл — 2503 (+100)
Ивано-Франковская обл — 11510 (+153)
Кировоградская обл — 929 (+20)
Киев — 17714 (+285)
Киевская обл — 7079 (+118)
Львовская обл — 17243 (+186)
Луганская обл — 620 (+20)
Николаевская обл — 2114 (+63)
Одесская обл — 9993 (+306)
Полтавская обл — 1253 (+30)
Ровенская обл — 10635 (+80)
Сумская обл — 2553 (+51)
Тернопольская обл — 9624 (+390)
Харьковская обл — 13160 (+307)
Херсонская обл — 661 (+17)
Хмельницкая обл — 4058 (50)
Черновицкая обл — 12394 (+142)
Черкасская обл — 2688 (+109)
Черниговская обл — 2846 (+58).
Из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 в Украине 14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.
Осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).
Израиль ввел новый трехнедельный карантин по всей стране. Таким образом Израиль пытается снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от COVID-19 (осложнений им вызванных) в октябре-ноябре 2020 года.