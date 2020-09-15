В Украине зафиксированы 2905 новых случаев COVID-19. Сразу в трех регионах диагностировали свыше 300 случаев за сутки.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, в Украине уже 159 702 случаев заболевания с начала пандемии.

Выздоровели пока только 70 810 человек (+1267 за прошедшие сутки).

Умерли от COVID-19 — 3264 человек (+53 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика на 15 сентября

Винницкая обл — 4887 (+43)

Волынская обл — 6428 (+75)

Днепропетровская обл — 3430 (+88)

Донецкая обл — 2154 (+53)

Житомирская обл — 4470 (+80)

Закарпатская обл — 8756 (+81)

Запорожская обл — 2503 (+100)

Ивано-Франковская обл — 11510 (+153)

Кировоградская обл — 929 (+20)

Киев — 17714 (+285)

Киевская обл — 7079 (+118)

Львовская обл — 17243 (+186)

Луганская обл — 620 (+20)

Николаевская обл — 2114 (+63)

Одесская обл — 9993 (+306)

Полтавская обл — 1253 (+30)

Ровенская обл — 10635 (+80)

Сумская обл — 2553 (+51)

Тернопольская обл — 9624 (+390)

Харьковская обл — 13160 (+307)

Херсонская обл — 661 (+17)

Хмельницкая обл — 4058 (50)

Черновицкая обл — 12394 (+142)

Черкасская обл — 2688 (+109)

Черниговская обл — 2846 (+58).

Из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 в Украине 14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.

Осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).

Израиль ввел новый трехнедельный карантин по всей стране. Таким образом Израиль пытается снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от COVID-19 (осложнений им вызванных) в октябре-ноябре 2020 года.