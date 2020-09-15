В Киеве на Троещине произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.

Как сообщает Telegram-канал «Стражи Эспрессо», аварию на улице Милославской в Деснянском районе столицы спровоцировали водители автомобилей Toyota Camry и Seat.

По словам водителя Chevrolet, который ехал в средней полосе, Toyota Camry и Seat устроили гонки. Поскольку Chevrolet оказалась на их пути, то «гонщикам» пришлось делать обгон: Toyota Camry – слева, а Seat – с правой стороны.

В такой ситуации водитель Seat не справился с управлением и начал крушить припаркованные авто. Четыре машины получили повреждения, и после этого, пытаясь избежать еще большего количества разбитых авто, водитель Seat вывернул руль влево и ударил Chevrolet в заднюю правую часть.

Последнего от удара развернуло на 180°, и он задел Skoda, которая въехала по инерции в Mazda.

Водитель Toyota Camry скрылся с места ДТП.

Как сообщалось ранее, два человека погибли в результате ДТП, которое произошло 14 сентября в Иршавском районе Закарпатской области — автомобиль «ВАЗ-2106» врезался в автобусную остановку.

Более 174 тысяч украинцев погибли в дорожно-транспортных происшествиях за период с 1991 года.