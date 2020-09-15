Национальный банк Украины на 15 сентября установил официальный курс доллара на уровне 28,00 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара продолжает расти, на этот «зеленый» прибавил 10 копеек.

Официальный курс гривны к доллару на 15 сентября установлен на таком уровне: 28,0003 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 14 сентября составляет 27,9003 гривен за 1 доллар.

Евро стоит 33,2476 грн.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год курс доллара заложен на уровне 29,1 гривны.

Аналитики считают, что под влиянием как внешних, так и внутренних рыночных факторов гривна к концу года будет постепенно сдавать позиции, но останется в пределах курса 27-30 гривен/доллар.