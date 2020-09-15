Любые «отношения» между Украиной и Россией исчезли после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом.

«К сожалению, мы потеряли это слово. И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины», — заявил украинский глава.

По его словам, раньше украинцы и россияне называли друг друга «братьями и сестрами», а между странами были прекрасные отношения.

«А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня — нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что «между нами», — подчеркнул Зеленский.

Но, он отметил, власти Украины и России уже вступили в новый диалог, который помог установить режим полного прекращения огня на Донбассе. Также, якобы именно «диалог» помог вернуть Украине 140 пленников Кремля домой.

Как мы уже рассказывали, Зеленский признался, что из Фонда борьбы с COVID-19 в Украине потрачено немногим более 20% средств.

Также он считает, что замораживать конфликт на Донбассе по примеру Приднестровья в Молдове не будут, поскольку местные жители взбунтуются.