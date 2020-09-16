В России фигурантов дела второй бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир суммарно приговорили к 110 годам колонии.

Вопиющие подробности сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«110 лет колонии строгого режима на семерых — такой приговор вынес ростовский суд по уголовному делу Хизб ут-Тахрир. Восьмого, Эрнеста Аметова — оправдали и освободили из-под стражи», — заявила омбудсмен.

Крымские татары получили следующие максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Марлен Асанов — 19 лет, Мэмет Белялов — 18 лет, Сервера Муставаева — 14 лет, Эдем Смаилов — 13 лет, Сайран Салиев — 16 лет, Тимур Ибрагимов — 17 лет, Сервер Зекирьяев – 13 лет.

Чиновница потребовала от представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса вынудить Россию прекратить незаконные задержания граждан Украины и вернуть их на родину.

В свою очередь, МИД Украины выразило протест в связи с новыми приговорами семи осужденным в деле Хизб ут-Тахрир.

«Призываем международное сообщество отреагировать на такое позорное решение государства-оккупанта, категорически осудить применение Россией неправомерной практики судебных преследований инакомыслия», — говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, трехлетний сын арестованного оккупационными властями в Крыму гражданского журналиста Руслана Сулейманова — Муса, которого нашли мертвым 26 июля в выгребной яме, мог быть убит.

Тем временем, в Украине продолжают работать над законодательным определением коренных народов и статуса крымско-татарского народа как коренного.