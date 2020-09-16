20 лет назад убили известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе. 16 сентября 2000 года он ушел с работы, но домой так и не пришел. 2 ноября в Таращанском лесу в 100 километрах от Киева нашли его обезглавленное тело. За несколько месяцев до этого он заявлял, что за ним следят неизвестные на автомобиле «Жигули».

Историю одного из самых громких убийств в Украине вспоминает «Обозреватель».

Георгий Гонгадзе родился в 1969 году в Грузии. В 20-летнем возрасте переехал во Львов. Он стал активным общественным деятелем, вступил в ряды партии «Народного Руха Украины» и Студенческого Братства. В 1999 году, когда Гонгадзе стал ведущим ежедневной программы «Первый тур с Георгием Гонгадзе» на радио «Континент», начались телефонные звонки с угрозами в адрес руководства радиостанции.

17 апреля 2000 года в интернете появилось издание «Украинская правда», основателем и главным редактором которого был Георгий Гонгадзе. Издание публиковало материалы о Леониде Кучме и его окружении.

16 сентября 2000 года Гонгадзе исчез, возвращаясь домой с работы. 2 ноября в Таращанском лесу было найдено его обезглавленное тело. Его по шрамам (в Абхазии над его головой разорвался артиллерийский снаряд, осколки врезались в тело) опознали жена и друзья. В 2009 году были найдены останки черепа, которые также принадлежали Георгию.

До убийства Георгий сообщил, что за ним организована слежка. Неизвестные на «Жигули» ждали утром Гонгадзе возле его дома, а вечером – возле места работы.

14 июля журналист официально обратился с письмом к Генеральному прокурору Украины Михаилу Потебенько, однако ведомство отреагировало на обращение формально. Было лишь установлено, что машина, из которой велось наблюдение за Гонгадзе, имела номера, снятые с регистрации год назад. Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» возбудили в феврале 2001 года.

В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко официально заявил, что убийцы Георгия Гонгадзе задержаны. 3 марта генпрокурор Святослав Пискун заявил, что его подчиненные намерены допросить бывшего главу МВД Юрия Кравченко в качестве главного свидетеля. Сделать это не успели, поскольку Кравченко был найден мертвым на своей даче в Конча-Заспе. Он умер от двух огнестрельных ранений в голову. При этом следователи заявили, что экс-министр «покончил жизнь самоубийством».

В 2008 году Апелляционный суд города Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины. Николай Протасов получил 13 лет лишения свободы (умер в марте 2015 года в колонии), Валерий Костенко и Александр Попович – 12.

В 2011 году бывший начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач во время судебного заседания признался, что собственноручно убил Георгия Гонгадзе и назвал заказчиков убийства: Леонид Кучма, Владимир Литвин и Юрий Кравченко.

29 января 2013 года Пукач был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности.

Похороны журналиста состоялись лишь через 16 лет после его гибели – в марте 2016 года.