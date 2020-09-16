Боевики на Донбассе дважды нарушили режим полного прекращения огня за 16 сентября.

К счастью, бойцы ВСУ в результате циничных обстрелов не пострадали, сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

По состоянию на 17:00 террористы совершили обстрелы вблизи населенного пункта Екатериновка и Водяное.

Кроме того, 15 сентября в Донецкой области беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал нарушение со стороны российско-оккупационных войск на неподконтрольной правительству Украины территории.

К сожалению, у населенного пункта Новотошковское погиб один украинский воин вследствие неосторожного обращения с гранатой.

Также было обнаружено следующее вооружения боевиков по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

на полигоне близ Новоселовки: семь танков (вероятно, Т-72 – 5 единиц, неустановленного типа – 2 единицы), три реактивные системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм);

на учебном полигоне вблизи Покровки: три самоходных гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм), десять танков (неустановленного типа) и три буксируемых гаубицы (предположительно Д-30А «Лягушка», 122 мм).

Это передвижение военной техники прямо нарушает Минские договоренности и соглашение о режиме полного пекращения огня.

Как мы уже рассказывали ранее, замораживать конфликт на Донбассе по примеру Приднестровья в Молдове не будут, поскольку местные жители взбунтуются.

Тем временем, Россия в очередной раз пыталась сорвать переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 15 сентября.