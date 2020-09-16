Террористы «ДНР» набросились на Украину с обвинениями и зявили, что наша страна якобы отказалась отказалась от координационного механизма в рамках дополнительных мер контроля перемирия в ходе переговоров ТКГ.

Такое заявление опубликовало так называемое «Министерство иностранных дел «ДНР».

«Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения. Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной», — заявляют чиновники террористов.

Они утверждают, что именно представители «ДНР» якобы выступаютза то, чтобы взаимодействие в рамках координационного механизма осуществлялось всеми доступными способами, включая совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции, а Украина «нарушает» договоренности.

«Сегодня Украина дезавуировала эту договоренность, разрушив тем самым весь набор дополнительных мер, превратив сами согласованные меры в чисто декларативный документ, без какого бы то ни было механизма контроля исполнения.

Мы внесли предложение о повторном согласовании мер по усилению режима прекращения огня. Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново», — считают в «МИДе ДНР».

Как мы уже сообщали ранее, Россия в очередной раз пыталась сорвать переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 15 сентября.

А в ЦИК заявили, что проведение в октябре выборов на подконтрольных территориях Донбасса, где они ранее были отменены — невозможно.