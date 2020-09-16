Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Печерского района Киева, округ №72.

Должность: Заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья, хобби:

Родился 30 апреля 1977 года в Киеве. Жена — Наталья Тищенко, дети — Александр и Анна.

Образование:

Окончил с отличием столичную школу №89.

1994-1999 гг. — экономический факультет Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, магистр экономики.

1999г. — Shane School (Оксфорд, Великобритания).

1999-2002 гг. — аспирантура экономического факультета КНУ им. Т. Г. Шевченко.

В 2002г. Получил юридическое образование в Мариупольском государственном университете.

В 2005г. — стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию на тему «Влияние инвестирования на занятость в переходных экономиках».

Трудовая деятельность:

1997-1998 гг. — коммерческий директор ООО «Промконтракт».

1998-1999 гг. — коммерческий директор ООО «Вторметэкспорт».

2003-2004 гг. — исполнительный директор ЗАО «Атомэнергопром».

2004-2009 гг. — директор ООО «Сентра — Инвест».

2009-2011 гг. — главный специалист, начальник управления мониторинга задолженности по зарплате, пенсий и других социальных выплат министерства социальной политики Украины.

Общественная деятельность:

С 2009 года — председатель правления общественной организации «Общественное движение «Киевляне вместе».

С 2012 года — владелец и руководитель ООО «Центр социальных инициатив «Общественное движение «Киевляне вместе».

2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва, член постоянной комиссии по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.

Скандалы:

Приемную Ярослава Диденко пытались взорвать, по этому делу было открыто уголовное производство.

Декларация:

По данным декларации за 2017 год, денежные активы Ярослава Диденко составляют 4900 тысяч долларов и 60 тыся грн.

Общий доход составил 1,4 млн грн, при этом доход от предпринимательской деятельности составил 120 тыс грн, другой доход — подарок в неденежной форме.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат две квартиры и парковочное место в Киеве, два земельных участка — в с. Бузовая Киевской области и в с. Молочное в АРК.

В графе ценного движимого имущества Ярослав Диденко отметил часы Cartier и набор ювелирных изделий Chopard, а также коллекции монет и почтовых марок.

Из транспортных средств у депутата есть автомобили Audi A6 и BMW X5.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Московская, 36, (044) 228-27-20

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/didenko

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/yaroslavdid

Отчет депутата за 2018 год.