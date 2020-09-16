Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Печерского района Киева, округ №72.
Должность: Заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности.
Депутатская фракция «Солідарність».
Биография, семья, хобби:
Родился 30 апреля 1977 года в Киеве. Жена — Наталья Тищенко, дети — Александр и Анна.
Образование:
- Окончил с отличием столичную школу №89.
- 1994-1999 гг. — экономический факультет Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, магистр экономики.
- 1999г. — Shane School (Оксфорд, Великобритания).
- 1999-2002 гг. — аспирантура экономического факультета КНУ им. Т. Г. Шевченко.
- В 2002г. Получил юридическое образование в Мариупольском государственном университете.
- В 2005г. — стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию на тему «Влияние инвестирования на занятость в переходных экономиках».
Трудовая деятельность:
- 1997-1998 гг. — коммерческий директор ООО «Промконтракт».
- 1998-1999 гг. — коммерческий директор ООО «Вторметэкспорт».
- 2003-2004 гг. — исполнительный директор ЗАО «Атомэнергопром».
- 2004-2009 гг. — директор ООО «Сентра — Инвест».
- 2009-2011 гг. — главный специалист, начальник управления мониторинга задолженности по зарплате, пенсий и других социальных выплат министерства социальной политики Украины.
Общественная деятельность:
- С 2009 года — председатель правления общественной организации «Общественное движение «Киевляне вместе».
- С 2012 года — владелец и руководитель ООО «Центр социальных инициатив «Общественное движение «Киевляне вместе».
- 2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва, член постоянной комиссии по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.
Скандалы:
Приемную Ярослава Диденко пытались взорвать, по этому делу было открыто уголовное производство.
Декларация:
По данным декларации за 2017 год, денежные активы Ярослава Диденко составляют 4900 тысяч долларов и 60 тыся грн.
Общий доход составил 1,4 млн грн, при этом доход от предпринимательской деятельности составил 120 тыс грн, другой доход — подарок в неденежной форме.
Из недвижимого имущества семьи принадлежат две квартиры и парковочное место в Киеве, два земельных участка — в с. Бузовая Киевской области и в с. Молочное в АРК.
В графе ценного движимого имущества Ярослав Диденко отметил часы Cartier и набор ювелирных изделий Chopard, а также коллекции монет и почтовых марок.
Из транспортных средств у депутата есть автомобили Audi A6 и BMW X5.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Московская, 36, (044) 228-27-20
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/didenko
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/yaroslavdid
Отчет депутата за 2018 год.