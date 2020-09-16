Курс доллара, установленный Национальным банком Украины на 16 сентября, составляет 28,05 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне: 28,0556 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 15 сентября составляет 28,0003 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 33,3441 грн.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год курс доллара заложен на уровне 29,1 гривны.

Аналитики считают, что под влиянием как внешних, так и внутренних рыночных факторов гривна к концу года будет постепенно сдавать позиции, но останется в пределах курса 27-30 гривен/доллар.

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин сообщал, что затяжное падение курса гривны вызвано тем фактом, что бизнес заключает сделки с поставками валюты наперед.