Главный националист России Максим Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак, покончил с собой. Его тело нашли в одиночной камере следственного изолятора в Челябинске, откуда его собирались этапировать в Москву.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, по данным Baza, Марцинкевич оставил предсмертную записку.

«В своем прощальном послании Максим Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами «Простите меня», — сообщает Telegram-канал.

Telegram-канал Mash пишет, что Максима Марцинкевича нашли повешенным: «Его тело обнаружили в камере в 9:17 утра по местному времени. Там же нашли одноразовую бритву. Что стало причиной гибели — порезы или удушение — предстоит определить следствию. Тесак скончался до приезда «скорой помощи».

«Максима Марцинкевича незадолго до смерти перевели в одиночную камеру. Когда всё случилось, свидетелей рядом не оказалось. Тесак содержался в четырехместной камере один. Как он пронёс в изолятор лезвие и шнурок, на котором позже повесился, — неизвестно. Видеонаблюдение в камере не ведется, следователи смотрят кадры с коридоров изолятора.»

Стас Барецкий подтвердил смерть Максима Марцинкевича. Он сообщил радиостанции «Говорит Москва», что Тесак не мог покончить с собой и его самоубийство инсценировано:

«Я подтверждаю [смерть Максима Марцинкевича — прим. ГМ]. Там мутная история, мы это сейчас выясняем. Он волевой человек, вряд ли бы он сам на это пошёл. Скорее всего, это подстроили — он достаточно неуживчивый парень, хотя в душе справедливый. Мы все в шоке».

Смерть Тесака подтвердили и в челябинском ФСИН. Предварительная причина — суицид.

«Медуза» напоминает, что Марцинкевич был известен как автор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», в ходе которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, а затем унижали их перед камерой и выкладывали видео в сеть. За «Оккупай-наркофиляй» Марцинкевич отбывал десятилетний срок, после того как один из пойманных им предполагаемых наркоторговцев умер. Право досрочного выхода на свободу у него появилось бы в 2021 году.

«Дождь» пишет, что Марцинкевича приговорили к десяти годам лишения свободы за разбой и хулиганство в декабре 2018 года. По версии следствия, Марцинкевич и его сторонники объясняли нападения борьбой с наркотиками. В 2014 году его осудили на пять лет за возбуждение национальной вражды. Движение «Реструкт», которое он возглавлял, признали экстремистским.

Напомним, в столице Ирана Тегеране исполнили смертный приговор по отношению к борцу и бойцу смешанного стиля Навида Афкари. 27-летнего спортсмена обвинили в убийстве охранника и участии в антиправительственных акциях протеста в 2018 году.