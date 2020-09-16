Мэр Умани заявил, что в городе сложилась пугающая ситуация с ростом количества больных COVID-19.

Он связывает появление больных коронавирусом с приездом хасидов на празднование Рош-Ха Шана, передает Апостроф Live.

«Благодаря нашим врачам, которые сделали все возможное для того, чтобы побороть пандемию, у нас не было ни одного инфицированного. На сегодняшний день у нас 83 инфицированных на стационаре и на амбулаторном лечении на территории нашего города. Я хочу сказать, что эта ситуация мне лично оптимизма не добавляет. Насчет паломников, протестированы около 20% от общего их количества. Я настаивал на том, чтобы все сто процентов паломников сдали тест. Жители Умани должны знать, COVID-позитивные или COVID-негативные люди приехали к ним из красной зоны», — отметил мэр Умани.

Он рассказал, что стопроцентному тестированию хасидов мешает собственное желание самих паломников. Должна быть консолидированная позиция насчет паломников и тех мер, которые может задействовать наша полиция.

«Только эти две составляющие могут дать положительный результат, чтобы все паломники были поголовно протестированы. Это добавит стабильности и снимет социальную напряженность, которая на сегодняшний день существует, к сожалению, среди жителей Умани», — резюмировал Александр Цебрий.

Как мы уже рассказывали ранее, на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины находятся уже около тысячи паломников-хасидов. Иностранцам, напомним, запрещен въезд в Украину в рамках ужесточения карантина, введенного из-за роста заболеваемости COVID-19.

Тем временем, COVID-19 подтвердили у 10 хасидов, которые приехали в Украину, чтобы совершить паломничество в Умань. При этом четверо из них при повторном тестировании получили уже отрицательный результат.