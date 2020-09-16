В Украине изменили критерии установления зон адаптивного карантина в регионах.

Подробности на заседании Кабмина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Максимальный уровень ограничения для “красной” зоны теперь будет вводится, когда уровень заболеваемости в регионе более чем в пять раз превысит средний по Украине.

«Перечень ограничений в «красной» зоне из определенных Кабмином будут устанавливать совместно с регионом», – заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Так, проектом акта предлагается внести изменения в постановление правительства от 22 июля №641 и предусмотреть, что «красный» уровень эпидопасности устанавливается совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в медучреждениях региона в течение 5 дней подряд и превышения среднего уровня заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в пять раз.

В рамках ограничений в «красных» зонах могут закрывать все сферы или постепенно ограничивать некоторые из них, которые могут способствовать вспышке COVID-19.

Теперь, город или район будут включать в «красную» зону в случае:

загруженности 75% коек в медицинских учреждениях региона в течение пяти дней подряд;

превышения среднего уровня по стране заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в пять раз.

При этом в «красной» зоне закрывать школы и детские сады будут только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.

Критерии «оранжевой» зоны:

на входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно устанавливаются информационные материалы о площади и максимально возможном количество посетителей;

исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

На сегодняшний день, общий показатель количества новых случаев COVID-19 в Украине составляет 96,8 на 100 тыс. населения при допустимой норме в 40 на 100 тысяч.

Как мы уже рассказывали ранее, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что люди должны выбрать между работой баров, ночных клубов и школ, намекая на отказ от развлечений в пользу обучения.

А в Полтавской области из-за одного человека, который заболел COVID-19, закрыли на карантин школу, детский сад и амбулаторию.