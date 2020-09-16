Шесть регионов демонстрируют наибольший суточный прирост больных COVID-19.

Их в ходе брифинга озвучил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Так, больше всего больных COVID-19 15 сентября было на западе Украины, в Одесской, Харьковской областях и в Киеве:

«Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Тернопольской области — 380, в Киеве — 356, в Одесской области — 284, в Харьковской области — 272 (в Харькове — 190), во Львовской области — 187, в Ивано Франковской области — 167».

Как сообщалось ранее, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2958 новых случаев COVID-19. При этом умерло рекордное число пациентов — 76.

В Здолбуновском районе Ровенской области медики зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом. Наличие инфекции подтвердилось у пациентки два раза за лето.