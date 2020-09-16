Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций против его страны.

Такое заявление он сделал на встрече с политическим активом страны, передает БЕЛТА.

Также, Лукашенко утверждает, что Украина якобы стала частью «американских сателлитов.»

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего США, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — заявил Лукашенко.

По его словам, Чехия была ресурсным хабом, а Польша стала инкубатором Telegram-каналов и предоставила убежище оппозиции.

«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников», — добавил Лукашенко.

Как мы уже рассказывали ранее, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, может повторить судьбу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, и сбежать в Россию.

А также, Украина не признала результаты президентских выборов в Беларуси, поскольку не считает их такими, которые отражают реальное волеизъявление белорусских граждан.