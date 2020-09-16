В центре Днепра посреди дня произошло смертельное ДТП — маршрутка наехала на женщину, переходившую дорогу по зебре.

К сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Трагедия произошла на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Андрея Фабра в среду примерно в 12 часов дня.

Позже появилось видео смертельной аварии на котором можно увидеть, как водитель маршрутки при правом повороте на проспект, заметил женщину, которая уже прошла треть пешеходного перехода.

В результате, маршрутка наезжает на женщину и не останавливается сразу.

По словам водителя, светофор на этом перекрестке неожиданно перестал работать. Поэтому, водитель маршрутки не заметил пешехода.

Как мы уже рассказывали ранее, в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла беременная женщина.

Тем временем, более 174 тысяч украинцев погибли в дорожно-транспортных происшествиях за период с 1991 года.