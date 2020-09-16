В Одессе началась катастрофа с госпитализацией и лечением больных COVID-19. Большинство больниц уже переполнено, кислорода не хватает на всех.

А также, на госпитализацию попадают только «тяжелые пациенты».

Подробности рассказала один из семейных врачей Одессы, передает Обозреватель. По ее словам, одесситы болеют целыми семьями.

Также врач считает, что официальную статистику по региону нужно умножать как минимум в два раза, поскольку существует огромная заддержка в обработке результатов тестов.

«Одессу догнало тотальное несоблюдение карантина, массовые праздники на день города. Инфицированных очень много. Один больной, который попал в больницу, говорит, что там просто ужас. По восемь человек в палате, люди реально дерутся за кислород. Хотя Минздрав уверяет, что кислородных масок у нас достаточно», – утверждает семейный врач.

Так, результаты ПЦР-тестирования опаздывают на 4-7 суток, поэтому нынешнюю статистику по количеству заболевших можно умножать на два.

В то же время, несмотря на резкий всплеск заболеваемости, местные жители практически не соблюдают карантинные ограничения.

Как мы уже рассказывали ранее, в сети показали огромную очередь из «скорых» у приемного отделения одесской больницы, которая сейчас принимает пациентов с COVID-19.

Тем временем, школы из-за COVID-19 должны закрываться в последнюю очередь, — так считают во Всемирной организации здравоохранения.