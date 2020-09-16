На нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины находятся уже около тысячи паломников-хасидов. Иностранцам, напомним, запрещен въезд в Украину в рамках ужесточения карантина, введенного из-за роста заболеваемости COVID-19.

Как сообщает БЕЛТА, паломники-хасиды прибывают небольшими группами или в одиночку в пункт пропуска «Новая Гута» — в среднем 2-3 человека каждые полчаса. Они намеревались посетить Умань, но сейчас граница Украины закрыта.

Для них развернули 10 палаточных модулей. Спецмашины МЧС подвозят цистерны с питьевой водой, а дети и женщины размещены в автобусах, предоставленных автобусным парком.

«Ночью местные раввины также подвозили одеяла», — сказал официальный представитель Гомельской пограничной группы.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, в период с 14 по 16 сентября в пункте пропуска «Новая Гута» на выезд из Беларуси оформлено 1064 гражданина Израиля, из них 68 детей до 12 лет, 174 человека — от 12 до 18 лет.

Одновременно с этим Telegram-канал Nexta пишет, что украинские пограничники задержали хасида, который пытался по болоту перейти границу. На него составили протокол и вернули в Беларусь. Ему также на пять лет запретили въезд в Украину:

«Хасиды пытаются попасть в украинский город Умань, чтобы по традиции отпраздновать еврейский Новый год. В Умани похоронен Рабби Нахман — основатель одного из течений хасидизма. В условиях запрета на въезд в Украину (до 28 сентября въезд иностранцам в страну запрещен из-за коронавируса) и того, что между Израилем и Украиной пока нет авиасообщения, сотни хасидов решили испытать судьбу и все-таки попробовать попасть в Украину через Беларусь. В итоге в Беларусь они попали, но на границе с Украиной их не пропускают. Вот уже несколько дней на белорусско-украинской границы находятся более тысячи ортодоксальных евреев. Паломники остаются в нейтральной зоне. По заявлению главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко ожидается прибытие к границам Украины еще 4 тысяч хасидов. Глава МВД Израиля Арье Дери попросил президента Украины Владимира Зеленского пропустить в страну паломников-хасидов из Беларуси. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что к усилиям Израиля относятся «с пониманием», но, по его словам, этот вопрос может решаться только путем переговоров правительств двух государств».

Мэр Умани Александр Цебрий уже сообщал, что сейчас в Умани находится около 2,5 тысячи паломников-хасидов — точное количество хасидов в городе ему неизвестно.

Как сообщалось ранее, Украина усилила границу с Беларусью из-за массового приезда хасидов, которые пытаются попасть в нашу страну, игнорируя запрет, который действует до 28 сентября.

Международный комитет Красного Креста развернул пункты помощи хасидам в нейтральной полосе между Украиной и Беларусью.