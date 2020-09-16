Введение в Украине нового жесткого карантина возможно только в случае, если средний по стране уровень заболеваемости COVID-19 будет превышен в пять раз.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также, при принятии решения о введении локдауна в регионах планируют учитывать позицию региональной комиссии по ТЭБ и ЧС.
«В первую очередь предлагаем, чтобы регионы привлекались к утверждению решения относительно установления наивысшего уровня ограничений «красной» зоны. Например, если Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС намерена установить «красный» уровень ограничений в регионе, то будет привлекаться региональная комиссия с совещательным правом голоса», — заявил премьер.
При этом условием для отнесения региона к «красной» зоне карантина хотят определить превышение в нем уровня средней заболеваемостью COVID-19 по стране в 5 раз.
«Вопрос установления «красного» уровня, фактически локдауна в регионе, будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по Украине уровня заболеваемости COVID-19 — подытожил Шмыгаль.
Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 15 сентября, в Украине 20 регионов не могут ослабить карантин.
Тем временем, Израиль ввел новый трехнедельный карантин по всей стране. Таким образом Израиль пытается снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с COVID-19.