Введение в Украине нового жесткого карантина возможно только в случае, если средний по стране уровень заболеваемости COVID-19 будет превышен в пять раз.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также, при принятии решения о введении локдауна в регионах планируют учитывать позицию региональной комиссии по ТЭБ и ЧС.

«В первую очередь предлагаем, чтобы регионы привлекались к утверждению решения относительно установления наивысшего уровня ограничений «красной» зоны. Например, если Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС намерена установить «красный» уровень ограничений в регионе, то будет привлекаться региональная комиссия с совещательным правом голоса», — заявил премьер.

При этом условием для отнесения региона к «красной» зоне карантина хотят определить превышение в нем уровня средней заболеваемостью COVID-19 по стране в 5 раз.

«Вопрос установления «красного» уровня, фактически локдауна в регионе, будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по Украине уровня заболеваемости COVID-19 — подытожил Шмыгаль.

Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 15 сентября, в Украине 20 регионов не могут ослабить карантин.

Тем временем, Израиль ввел новый трехнедельный карантин по всей стране. Таким образом Израиль пытается снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с COVID-19.