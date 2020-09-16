Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел после инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом священнослужитель сообщил на своей странице в Facebook. Сегодня, 16 сентября, он получил отрицательный результат теста на вирус.

«Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен. Его Святейшество чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской патриархии», – говорится в сообщении.

Уже в скором времени патриарх Филарет возобновит богослужения.

Также напомним, что по прогнозам медиков, грипп может «заменить» коронавирус осенью.

Тем временем, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2958 новых случаев COVID-19. При этом умерло рекордное число пациентов — 76.